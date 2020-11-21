İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2020 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6223
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    458.851
  • BIST100
    1323.95
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan Yemen'de Husi İHA'sı düşürdü
Dünya

Suudi Arabistan Yemen'de Husi İHA'sı düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

AA21 Kasım 2020 Cumartesi 00:02 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 00:02
ABONE OL

Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderilen Husi milislere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan basınında yer alan açıklamasında, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen patlayıcı yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın nereden yollandığı ve hangi noktada düşürüldüğüne dair bilgi verilmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.