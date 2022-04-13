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Dünya

Suudi Arabistan Yemen'e yardım konferansı için yeniden çağrı yaptı

Yemen'de yönetimi devralan Başkanlık Konseyi'ne desteğini yineleyen Suudi Arabistan, ülkenin ekonomisine destek amaçlı uluslararası konferans düzenlenmesi için tekrar çağrıda bulundu.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 06:59 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 07:00
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, konuya ilişkin çağrı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde'de toplanan Bakanlar Kurulu'nda yapıldı.

Bakanlar Kurulu, Yemen'deki geçiş süreci görevini tamamlaması için Başkanlık Konseyi'ne desteğini yinelerken, ülkenin güvenlik, istikrar ve refaha kavuşması arzusunda olduklarını vurguladı.

Kurulda, Yemen ekonomisine destek ve petrol türevlerinin tedariki için gerekli mali kaynakları seferber etmek adına uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısı tekrar edildi.

Suudi Arabistan, Yemen'de Başkanlık Konseyi kurulmasını memnuniyetle karşılamış ve akabinde ülke ekonomisine 3 milyar dolarlık mali destek verileceğini açıklamıştı.

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