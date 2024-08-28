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Dünya

Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesen Abbas, Ramallah'a dönecek

Suudi Arabistan'da temaslarda bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya başlattığı saldırının ardından ziyaretini yarıda keserek Ramallah'a dönme kararı aldı.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 15:09 - Güncelleme:
Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesen Abbas, Ramallah'a dönecek
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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas, salı günü başlayan Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

Abbas'ın, İsrail'in sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'ya başlattığı "geniş çaplı" saldırının ardından Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesmeye ve Filistin'e dönmeye karar verdiği kaydedildi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN SALDIRILARINDA EN AZ 9 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumunun kritik, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bebeklerini ve eşini kaybeden Filistinli baba ikizlerinin kıyafetleriyle avunuyor

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.

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