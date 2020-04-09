İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7277
  • EURO
    7,3168
  • ALTIN
    358.999
  • BIST100
    94547.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de Husilerden koalisyon güçlerine ateşkesi ihlal suçlaması
Dünya

Yemen'de Husilerden koalisyon güçlerine ateşkesi ihlal suçlaması

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, bugün ilan edilen ateşkesi ihlal ederek ülkenin kuzeyindeki Hacce ve El-Cevf illerinde 6 hava saldırısı düzenlemekle suçladı.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 14:06 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 14:06
ABONE OL

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberinde, koalisyon uçaklarının Hacce ilindeki Harad ilçesine 4, Cevf iline bağlı Hab ve Eş-Şaab ilçelerine de birer hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Haberde saldırı sonucu can ve mal kaybıyla ilgili bilgiye yer verilmezken, koalisyon güçlerinden de konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin, ülkenin doğusundaki Marib ve batısındaki Hudeyde kentlerine saldırı düzenlediğini belirtmişti.

İryani, Husilerin saldırılarının sorumluluğunun Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e ait olduğunu söylemişti.

- YEMEN'DE TEK TARAFLI ATEŞKES GİRİŞİMİ 

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Yemen'de bugünden itibaren başlayan 2 haftalık ateşkes ilan etmişti.

Koalisyon, bu ateşkesin, Yemen hükümetinin, BM Özel Temsilcisi Griffiths'in "Kovid-19'un yayılmasını engellemek için" yaptığı ateşkes çağrısını kabul etme kararını desteklediğini ifade etmişti.

Husilerden, koalisyon güçlerinin bu girişimine yönelik bir açıklama gelmezken, BM, koalisyon güçlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de tek taraflı ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşılamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren uygulama: 'Askıda sebze meyve'

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...
BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu
Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti
Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Bakın neyin derdine düştüler!
Bakın neyin derdine düştüler!

Bakın neyin derdine düştüler!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.