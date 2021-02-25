Suudi Arabistan'a Irak sınırından İHA saldırısı

AA 25 Şubat 2021 Perşembe 18:53 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 18:54

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik geçen ay gerçekleştirilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısının Irak'tan yapıldığı öne sürüldü.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'te (AP) yer alan ve Bağdat'taki İran destekli kıdemli bir milis yetkilisi ile bir ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, 23 Ocak'ta Suudi Kraliyet Sarayını hedef aldığı belirtilen İHA saldırısı Irak içinden gerçekleştirildi.

AP'ye konuşan milis yetkilisi, üç İHA'nın Irak'taki pek bilinmeyen bir İran destekli grup tarafından Irak-Suudi Arabistan sınır bölgelerinden fırlatıldığını ve Kraliyet Kompleksini vurduğunu savundu.

İHA'ların parça parça İran'dan getirildiğini ve Irak'ta monte edildiğini iddia eden milis yetkilisi, saldırıyı üstlenen grupla ilgili daha fazla detay vermedi.

ABD'li yetkili ise Washington yönetiminin söz konusu saldırının Irak içinden yapıldığına inandığını aktardı.

- Riyad'da "düşman bir hava unsurunun" imha edildiği duyurulmuştu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 23 Ocak'ta, Riyad'a gönderilen düşman bir hava unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.



Suudi Arabistan medyasında çıkan bazı haberlerde, koalisyon güçlerinin imha ettiği hava unsurunun Husi milislerin Riyad'a gönderdiği roket olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri ise son 24 saat içerisinde Suudi Arabistan'a atıfla "saldırgan ülkelere" herhangi bir saldırıda bulunmadıklarını belirtmişti.