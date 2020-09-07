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Dünya

Suudi Arabistan'a yardım etmekle suçlanıyorlar: Sözde mahkemeden 109 kişiye idam cezası

Yemen'de İran destekli Husilere bağlı sözde mahkeme, Suudi Arabistan'a yardım etmekle suçlanan 109 hükümet yetkilisi ve asker hakkında idam cezası verdi.

AA07 Eylül 2020 Pazartesi 23:56 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 23:56
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Husilere ait Yemen haber ajansı SABA'ya göre, başkent Sana'daki ilk derece Ceza Mahkemesi, 109 kişiyi provokasyon ve Suudi Arabistan ile onun müttefiklerine yardım etmekten suçlu buldu.

Mahkeme, sanıkların idam edilmesine, Yemen içinde ve dışındaki menkul ve gayrimenkullerine el konularak devlet hazinesine aktarılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sanıkların, kendilerini savunan avukatlara 4 milyon Riyal (600 dolar) ödemesine hükmetti.

Haberde, idam cezasına çarptırılanların isimlerine dair bilgi verilmedi.

Sana'daki sözde mahkeme daha önce de "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine katılmak ve bu güçlerin ülkeye girişini kolaylaştırmakla" suçladığı 75 askerin, ülke içinde veya dışında sahip olduğu mal varlıklarına el konulması kararı almıştı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi ve Yemen hükümeti, Sana'daki Husilere ait mahkemelerde alınan kararları tanımıyor.

Hükümet yetkilileri ve askerlerin başta Sana olmak üzere Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde gayrimenkulleri bulunuyor.

Marib kentinde Yemen hükümetine bağlı bir askeri mahkeme ise dün, askerleri öldürmek ve patlayıcı yerleştirmekle suçlanan 5 Husi milis hakkında idam kararına hükmetmişti.

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