11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8026
  • 6,5637
  • 240.25
  • 96.290
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'da 18 ay gözaltında tutulan akademisyen serbest bırakıldı

Suudi Arabistan makamları, Suudi yazar ve akademisyen Sanhat el-Utaybi'yi yaklaşık 18 aylık gözaltı sürecinin ardından şartlı serbest bıraktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suudi yetkililer 1,5 yıldan uzun süredir yasal sebep olmaksızın keyfi şekilde gözaltına tuttukları Utaybi'yi şartlı serbest bıraktı." ifadesi kullanıldı.

Kral Suud Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümünde görev yapan Utaybi, 25 Eylül 2017'de evinde gözaltına alınmıştı.

Utaybi'nin ekonomik danışmanlık, mesleki gelişim gibi alanlarda onlarca makalesi bulunuyor.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Rusya'ya karşı '5 Apache'

Rusya'ya karşı '5 Apache'

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

'Acil müdahale' çağrısı

'Acil müdahale' çağrısı
 

POPÜLER HABERLER

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Karaman'da akılalmaz kaza!

Karaman'da akılalmaz kaza!

Adliyeye bunlarla girmeye çalıştılar

Adliyeye bunlarla girmeye çalıştılar

Yeni kıdem sistemi 82 milyona yarayacak

Yeni kıdem sistemi 82 milyona yarayacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA