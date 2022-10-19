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Dünya

Suudi Arabistan'da Bin Selman, ülkesinin ''ulusal endüstri stratejisi''ni açıkladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkede yatırımın artması ve üretimde çeşitliliğin sağlanması için ulusal endüstri stratejisi belirlendiğini açıkladı.

AA19 Ekim 2022 Çarşamba 00:46 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da Bin Selman, ülkesinin ''ulusal endüstri stratejisi''ni açıkladı
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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, bin Selman, ülkesinin 2030 vizyonu çerçevesinde ulusal endüstri stratejisi geliştirdiğini duyurdu.

Bin Selman, stratej çerçevesinde Suudi Arabistan'ın endüstriyel ürün ihracatının 557 milyar riyale (yaklaşık 148 milyar 340 milyon dolar) yükseltilmesinin planlandığını belirtti.

Ulusal endüstri stratejisinin, Suudi Arabistan ekonomisinde yerli ürün ve petrol dışı ihracatın artırılmasını hedeflediğini ifade eden bin Selman, stratejinin ileri teknoloji ürünlerinin ihracatının 6 katına çıkarılması ve on binlerce kişiye istihdam sağlanmasını da içerdiğini kaydetti.

Bin Selman, Suudi Arabistan'ın "hırslı genç yeteneklere, seçkin bir coğrafi konuma, zengin doğal kaynaklara, sanayi sektöründe öncü şirketler dahil rekabetçi ve sürdürülebilir bir endüstriyel ekonomiye ulaşmak için her türlü imkana sahip olduğunu" ifade etti.

  • Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  • Veliaht Prens Selman
  • Prens Selman

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