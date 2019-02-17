İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'da corona virüsü nedeniyle 2 kişi öldü

Suudi Arabistan'da, ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromunun (SARS) farklı bir türü olan corona virüsü nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Riyad gazetesinin sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberde, başkent Riyad ve Hamis Muşayt kentlerinde son 24 saat içinde corona virüsüne yakalanan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yeni ölüm vakalarıyla birlikte Eylül 2012'den bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 775'e yükseldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde görülen virüs, akciğer ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temasla bulaştığı belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi olmayan virüse karşı henüz koruyucu aşı veya ilaç tedavisi bulunmuyor.

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Su altından İstanbul

Su altından İstanbul

Japonya ve Rusya müzakerelere devam edecek

Japonya ve Rusya müzakerelere devam edecek

Bakan Soylu'dan net mesaj: Kimse oyun kuramaz

Bakan Soylu'dan net mesaj: Kimse oyun kuramaz

Trump aday göstermişti: Çekildi

Trump aday göstermişti: Çekildi

Prens Selman için o ülkede resmi tatil ilan edildi

Prens Selman için o ülkede resmi tatil ilan edildi

Trump'tan açık tehdit: Teröristleri serbest bırakırız

Trump'tan açık tehdit: Teröristleri serbest bırakırız

Venezuela kararı verdi: Ayrılıyorlar

Venezuela kararı verdi: Ayrılıyorlar

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders 'sorgu'ya alındı

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders 'sorgu'ya alındı
 

POPÜLER HABERLER

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

Teknolojinin pratik zekalı insanlarla imtihanı

Teknolojinin pratik zekalı insanlarla imtihanı

En değerli havayolu şirketleri

En değerli havayolu şirketleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA