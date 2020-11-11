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Dünya

Suudi Arabistan'da diplomatların katıldığı I. Dünya Savaşı anmasında bombalı saldırı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde diplomatların katıldığı I. Dünya Savaşı anmasına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralılar olduğu ifade edildi.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 15:49 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:52
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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birinci Dünya Savaşı'nın bitişine yönelik gayrimüslimlerin bulunduğu bir mezarlıkta düzenlenen, aralarında Fransa'nın da bulunduğu konsoloslukların katıldığı anma töreninde, bir EYP saldırısı sonucunda birkaç kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Fransa'nın söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığı belirtilirken, Paris yönetimi, Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına "azami dikkatli olmaları" uyarısı yaptı.

Suud makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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