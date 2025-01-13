Suudi Arabistan'da düzenlenen Suriye toplantısında ''siyasi geçiş sürecine destek'' mesajı verildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün düzenlenen Suriye konulu toplantı sonrası, görüşülen konulara ilişkin bir bildiri yayınlandı.



Bildiride, "Kardeş Suriye halkına destek olmak ve onlara her türlü desteğin sağlanması için adımlar atılmasının yanı sıra Suriye'nin tüm vatandaşları için özgür, güvenli, egemenliğinin ihlal edilmediği ve toprak bütünlüğüne saldırının yapılmadığı bir Arap devleti olarak yeniden inşa edilmesi konuları görüşüldü." ifadelerine yer verildi.



Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı toplantıda, tüm katılımcıların "bütün Suriyelilerin haklarını koruyan ve halkın çeşitli kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek bir siyasi geçiş sürecine destek verdiği" bildirildi.



Suriye halkının tercihlerine destek verildiği ve iradesine saygı duyulduğu ifade edilirken, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik müdahalesinden endişe duyulduğu, Suriye'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.



- YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, toplantının Suriye'ye destek çabalarının koordine edilmesi ve yaptırımların kaldırılmasının sağlanması amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Bin Ferhan, "Suriye'ye yönelik tek taraflı ve uluslararası yaptırımlar kaldırılmalı. Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için uygun ortamın oluşmasını sağlayacak Suriye devletinin inşası adına her türlü insani ve ekonomik destek acilen sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki yeni yönetimin devlet kurumlarının korunması ve ülkedeki taraflarla diyalog yaklaşımını benimsemesi, terörle mücadele konusundaki kararlılığı ve Suriye halkının tüm bileşenlerini kapsayan bir süreç yürütmesi konusunda attığı adımlardan övgüyle bahseden Bin Ferhan, "Suriye'nin istikrarının ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini" vurguladı.



Ürdün'ün Akabe şehrinde 14 Aralık 2024'te düzenlenen Suriye'ye İlişkin Arap Dışişleri Bakanları İrtibat Komitesi toplantısının devamı niteliğindeki dünkü toplantı sonrasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi, ABD ve İtalya temsilcilerinin katıldığı bir zirve düzenlenmişti.

