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Dünya

Suudi Arabistan'da güvenlik görevlisini öldüren DEAŞ mensubu idam edildi

Suudi Arabistan'da güvenlik görevlisini öldürmekten idama mahkum edilen terör örgütü DEAŞ mensubunun cezası infaz edildi.

AA10 Haziran 2021 Perşembe 00:33 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 00:34
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 ay önce Cidde kentinde devriye görevini yerine getiren güvenlik görevlisi Hadi el-Kahtani'nin, Mısır vatandaşı Velid ez-Zuheyri adlı kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu tespit edilen kişi, yetkili ceza mahkemesi tarafından cinayet ve terör yöntemiyle hareket etmekle suçlu bulunmuş ve ölüm cezasına çarptırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son karar öncesinde temyiz sürecinin de yerine getirildiği aktarılan açıklamada, DEAŞ mensubu mahkumun idamına ilişkin Kraliyetten ilgili kararının çıkmasının ardından da infazın gerçekleştirildiği vurgulandı.

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