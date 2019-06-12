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Suudi Arabistan'da 'helal disko' açıldı

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönetimindeki Suudi Arabistan'da tarihi değişim devam ediyor. Ülke tarihinde görülmemiş reformlara imza atan Muhammed bin Selman şimdi de Cidde'de 'helal disko' açılması için hazırlıklara başladı.

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  • TM Dijital Haber Merkezi
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülke tarihinde görülmemiş reformları hayata geçirmesinin ardından Cidde'de "helal disko" açılması için hazırlıklara başlandığı belirtildi.
 
Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde "helal diskonun" yakın zamanda Cidde'de hizmete gireceği belirtilirken, aynı zamanda aileler için de yer olduğu ve haremlik-selamlığa dikkat edileceği ifade edildi.
 
İki yıl önce kraliyet içerisinde gerçekleştirdiği saray darbesi ile Muhammed bin Selman ülke yönetimini ele geçirmiş ve ülke tarihinde görülmemiş reformlara imza atmıştı.
 
Diskoya ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Suudi Arabistan sosyal medya gündeminde, "Cidde'de disko" hashtagı 45 bin twit ile birinci sıraya yükseldi. 

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