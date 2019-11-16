Suudi Arabistan’da iğrenç olay: İç çamaşırını sahneye fırlattı Suudi Arabistan’da görülmemiş reformlara imza atan Muhammed bin Selman’ın ülkesinde iğrenç bir olay yaşandı. Konser sırasında Suudi Arabistanlı kadının biri iç çamaşırını sahneye fırlattı. Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması ülke içerisinde büyük tepkilere neden oldu.