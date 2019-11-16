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Suudi Arabistan’da iğrenç olay: İç çamaşırını sahneye fırlattı

Suudi Arabistan’da görülmemiş reformlara imza atan Muhammed bin Selman’ın ülkesinde iğrenç bir olay yaşandı. Konser sırasında Suudi Arabistanlı kadının biri iç çamaşırını sahneye fırlattı. Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması ülke içerisinde büyük tepkilere neden oldu.

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  • TM Dijital Haber Merkezi
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Muhammed bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan’da ülke tarihinde görülmemiş iğrenç bir olay yaşandı.
 
Sosyal medyada yayılan videoda Suudi Arabistanlı kadının biri iç çamaşırını sahnede şarkı söyleyen şarkıcıya fırlattı.
 
Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepkilerin gelmesine neden oldu.
 
Gerçekleştirdiği yumuşak saray darbesi ile ülke kontrolünü ele geçiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkede görülmemiş reformlara imza atmıştı. 
 

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