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Dünya

Suudi Arabistan'da koronavirüs belgelerinde sahtecilik: 122 gözaltı

Suudi Arabistan, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belgelerinde sahtecilik yaptıkları suçlamasıyla 122 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AA15 Temmuz 2021 Perşembe 15:12 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 15:12
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Suudi Arabistan Denetim ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen geniş çaplı araştırma ve soruşturma sonucunda 122 kişinin Kovid-19 belgelerinde sahtecilik işine karıştığının tespit edildiği dile getirildi.

Açıklamada, 9 Sağlık Bakanlığı personeline sahtecilik işine karışmak ve rüşvet almak, 92 Kovid-19 hastasına sağlık durumlarında değişiklik yaparak hasta değilmiş gibi gösterme ve 21 kişiye ise aracılık yaparak ödenen rüşvetleri koordine etme ve teslim alma suçlamasının yöneltildiği aktarıldı.

Kurumun açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabullendiği belirtildi.

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