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Dünya

Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

24 Mart 2020 Salı 16:09 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 16:09
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