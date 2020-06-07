AA 07 Haziran 2020 Pazar 17:33 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 17:34

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 36 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 712'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 3 bin 45 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 101 bin 914'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 1026 kişinin iyileşmesiyle şu ana kadar 72 bin 817 hastanın sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

- EN FAZLA VAKA SAYISI BAŞKENT RİYAD'DA



Bakanlık açıklamasında, 717 kişiyle en fazla vakanın Riyad'da görüldüğü, başkenti; 623 vakayla Mekke'nin ve 352 vakayla Cidde'nin takip ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, Cidde kentinde Kovid-19 ile mücadele önlemlerinin 15 gün boyunca artırıldığını duyurmuştu.

Cidde'de dün başlanan yeni önlemler kapsamında kentte 15.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, camilerde vakit namazlarının kılınması ile restoran ve kafelerden sipariş verilmesinin askıya alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, başkent Riyad'da da vakalarda artış yaşanması halinde yeni önlemler alınabileceği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mart'tan itibaren yaklaşık 2 ay kapalı olan camiler, mayıs ayının sonunda yeniden ibadete açılmıştı.