Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 339'a çıktı

AA 20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:19 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:19

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 10 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ülkedeki toplam can kaybının 339'a çıktığı belirtildi.



Ülkede bugün 2 bin 691 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 62 bin 545'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 1844 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 33 bin 478 olduğu aktarıldı.

Libya



Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi ise ülkede 1 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü ve böylece toplam vaka sayısının 69'a ulaştığını açıkladı.



Merkezden daha önce yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 3 kişinin salgın sebebiyle hayatını kaybettiği, 35 kişinin de iyileştiği aktarılmıştı.