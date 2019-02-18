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Suudi Arabistan'da mahkumlar açlık grevine başladı

Veliaht Prens Muhammed bin Selman önderliğindeki Riyad yönetimindeki hapishanelerdeki kötü muameleden dolayı mahkumlar açlık grevine başladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Suudi Arabistan yerel basınında yer alan habere göre Suudi Arabistan'daki hapishanelerde bulunan tutuklular kötü muameleden dolayı açlık grevine başladı.
 
Hapishanelerden birinden sızan bildiride Suudi Arabistanlı yetkililerin tutuklulara kötü muamelede bulunduğu belirtilirken, Muhammed bin Selman önderliğindeki Riyad yönetiminin tutukladığı vaiz ve aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.
 
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre ise Muhammed bin Selman'a yakın isimlerin siyasi tutuklulara işkence yaptığı ve hatta kadın mahkumlara tacizde bulunulduğu belirtilmişti.
 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde rol oynadığı belirtilen ve Kral Selman tarafından görevden uzaklaştırılan Muhammed bin Selman'ın danışmanı Saud el Kahtani'nin de bu işkencelere bizzat katıldığı ve yönettiği ifade edilmişti.

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