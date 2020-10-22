İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2020 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8158
  • EURO
    9,2658
  • ALTIN
    481.798
  • BIST100
    1213.64
Dünya

Suudi Arabistan'da orman yangını

Suudi Arabistan'da dağlık alanda orman yangını çıktı.

IHA22 Ekim 2020 Perşembe 09:42 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 09:42
ABONE OL

Suudi Aranistan’ın Tanume bölgesindeki yerleşim noktalarına çok yakın dağlık alanda geniş çapalı orman yangını çıktı.

Suudi Aranistan’ın Tanume bölgesindeki yerleşim noktalarına çok yakın dağlık alanda orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Suudi Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Tanume bölgesindeki itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını belirterek, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü aktardı. Müdürlük, yangında şu ana kadar herhangi bir yaralanma yaşanmadığını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.