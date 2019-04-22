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Suudi Arabistan'da polis merkezine saldırıyı DEAŞ üstlendi

Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Zulfi şehrinde dün bir polis merkezine düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

  • AA
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Örgüte yakın bir internet sitesinde yayınlanan videoda, başkent Riyad'ın kuzeybatısındaki El-Zulfi şehrinde bulunan soruşturma merkezinin hedef alındığı saldırının DEAŞ unsurlarınca gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu saldırının "Suriye, Irak ve Suudi Arabistan'da hapsedilen Müslümanlar" için düzenlendiği ileri sürüldü.

Suudi Arabistan güvenlik biriminden dün yapılan yazılı açıklamada, "El-Zulfi şehrindeki bir soruşturma merkezinin hedef alındığı terör saldırısı güvenlik güçlerince engellendi. Olayda 4 saldırgan öldürüldü, 3 güvenlik mensubu ise yaralandı." denilmişti.

İslam İşbirliği Teşkilatı da saldırıyı kınayarak, terörle mücadele konusunda Suudi Arabistan'a destek açıklaması yapmıştı.

Terör örgütü DEAŞ son olarak Suudi Arabistan'da Temmuz 2017'de El-Kasım bölgesindeki Bureyde kentinde bulunan bir kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlemiş, olayda bir polis ile Bangladeş uyruklu bir kişi hayatını kaybetmişti.

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