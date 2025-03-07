Suudi Arabistan'da Suriye'nin de olduğu işbirliği zirvesi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mekke kentinde gerçekleşen 163. Dönem KİK Toplantısı çerçevesinde, Körfez üyeleri ile Suriye, Mısır, Fas ve Ürdün dışişleri bakanları arasında toplantılar yapıldı.

- SURİYE'YE İNSANİ VE EKONOMİK DESTEK ADIMLARI ELE ALINDI

KİK ülkeleri dışişleri bakanları ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nın bir araya geldiği toplantıda, Suriye halkının insani ve ekonomik açıdan desteklenmesi adımları ele alındı.

"Bu hassas aşamada" Suriye halkının yanında durmanın öneminin vurgulandığı toplantıda, Körfez ülkelerinin Suriye'nin güven, istikrar ve toprak bütünlüğüne destekleri teyit edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da toplantıda, KİK ile Suriye arasındaki işbirliğinin yanı sıra ülkede güven ve istikrarı sağlayacak yeniden ve kalkınma projelerinin ele alındığı kaydedildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, toplantıda Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteklerini teyit ettiği vurgulanan açıklamada, "Toplantıda ayrıca ekonomik, siyasi ve kalkınma gibi çeşitli alanlardaki ortak işbirliği olanakları konuşuldu." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda Suriye'deki geçici hükümetin ülke egemenliğini, istikrarını ve iç barışını sağlama çabalarına destek vurgusunun yapıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca Körfez ülkelerinin Suriye için harekete geçmeye dair planın da görüşüldüğü belirtildi.

Bu arada KİK, Suriye'nin yeniden imarının yanı sıra güven ve istikrarın yeniden sağlanmasına imkan sağlayacak kaynakların temini amacıyla uluslararası bir konferansı düzenleme hazırlıklarının yapılması kararı aldı.

- KİK İLE MISIR TOPLANTISI

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mekke'de KİK ülkeleri dışişleri bakanları ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin bir araya geldiği belirtildi.

Kahire'de 4 Mart'ta gerçekleşen Arap Birliği Zirvesi sonuçları ve Gazze'nin yeniden imarına ilişkin Mısır'ın hazırladığı planın ele alındığı aktarılan açıklamada, bu yıl Kahire'de "1. Mısır-KİK Forumu"nun düzenlenmesi mutabakatına varıldığı ifade edildi.

- KİK İLE FAS VE ÜRDÜN TOPLANTILARI

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Fas ile KİK ülkeleri dışişleri bakanlarının bir araya geldiği kaydedildi.

Tarihi ilişkileri yanı sıra stratejik ortaklığın ele alındığı vurgulanan açıklamada, çeşitli alanlarda işbirliğini ilerletme olanaklarının konuşulduğu aktarıldı.

SPA haberinde, KİK ülkeleri ile Ürdün dışişleri bakanlarının da bir araya gelerek, güçlü ilişkilerin stratejik ortaklık çerçevesinde ele alındığı belirtildi.

Filistin meselesi başta olmak üzere toplantıda bölgesel konuların da konuşulduğuna işaret edilen haberde, bölgenin güven ve istikrarına dair çabaların değerlendirildiği kaydedildi.