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Dünya

Suudi Arabistan'daki camilerde Ramazan ayında iftar ve sahur yemek yasaklandı

Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında Ramazan ayında camilerde iftar ve sahur yemenin yanı sıra itikafa girmenin yasaklandığını açıkladı.

AA06 Nisan 2021 Salı 21:05 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 21:06
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İslami İşler Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Ramazan ayı boyunca cami ve mescitlerde alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Tüm cami ve mescitlerde iftar ve sahur yenilmesinin yanı sıra itikafa girilmesi yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ramazan Bayramı için bayram namazı kılınan ibadet mekanlarının artırılacağı belirtilen açıklamada, Cuma namazı kılınan cami ve mescitlerin bu kapsamda değerlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, cami ve mescitlerde teravih ve gece namazlarının kılınmasına ilişkin esasların daha sonra duyurulacağı bilgisine yer verildi.

Yaklaşık 34 milyon nüfusa sahip Suudi Arabistan'da son verilere göre virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 704'e, vaka sayısı da 393 bin 377'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 380 bin 305'e ulaştı.

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