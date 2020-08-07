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Dünya

Suudi Arabistan'daki faciada can kaybı yaşanmadı

Suudi Arabistan'dan Cidde kentinde bulunan tren istasyonunda çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada ofislerde kimse bulunmadığı için can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

IHA07 Ağustos 2020 Cuma 10:37 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 10:37
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Suudi Arabistan’da bulunan Al-Haramain tren istasyonunda dün akşam saatlerinde çıkan yangına ilişkin Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı incelemeleri paylaştı. Açıklamada, Al-Haramain tren istasyonunun avlusunda bulunan ofislerde dün akşam yerel saatle ile 19.27’de yangın çıktı. Olay yerine acil olarak itfaiye ekiplerinin gönderildiği kaydedilen açıklamada, yangının hızla tren istasyonuna yayıldığı belirtildi. Yangın sırasında ofislerde kimse bulunmadığı için can kaybının ya da yaralanmanın yaşanmadığı ifade edilirken, yangına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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