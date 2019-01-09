Suudi Arabistan'daki operasyonda 6 saldırgan öldürüldü

Devlet Güvenlik Başkanlığı, dün Katif kentinde düzenlenen operasyonda 6 saldırganın öldürüldüğü, güvenlik güçlerinden 5 kişinin yaralandığını duyurdu. Başkanlığın Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasına göre, Katif'teki terörist unsurların takibi sonucu söz konusu kişilerin eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldı. Güvenlik güçleri, bu bilgiler ışığında Katif'in El-Ceşşe beldesinde, emniyet güçleri tarafından aranan 7 kişinin bulunduğu eve dün sabah baskın düzenledi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada, silahlı saldırganlardan 6'sı öldürüldü, 1'i yaralı olarak ele geçirildi. Emniyet güçlerinden 5 kişinin yaralandığı operasyon kapsamında çok sayıda silah ele geçirildi. Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Katif, önceki yıllarda reform talebiyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu.