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Dünya

Suudi Arabistan'dan 6 ülkeye yönelik kısıtlamada yeni karar

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 ülkeden gelen yolculara uygulanan seyahat kısıtlamalarını hafiflettiğini duyurdu.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 23:35 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:35
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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Endonezya, Pakistan, Brezilya, Vietnam ve Hindistan'dan gelen yolcular için uygulanan 14 gün karantina şartının hafifletilerek 5 güne indirildiği ifade edildi.

Kısıtlamalarda hafifletme kararının 1 Aralık Çarşamba günü sabahında yürürlüğe gireceği belirtildi.

Açıklamada söz konusu ülkelerden gelenlerin aşı durumlarına bakılmaksızın 5 günlük karantinayla krallık topraklarına girebileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan makamları geçtiğimiz mayıs ayında Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ihtiyati tedbirlerin bir parçası olarak çeşitli Arap ülkeleri ve yabancı ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlamaları getirmişti.

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