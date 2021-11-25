Suudi Arabistan'dan 6 ülkeye yönelik kısıtlamada yeni karar

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Endonezya, Pakistan, Brezilya, Vietnam ve Hindistan'dan gelen yolcular için uygulanan 14 gün karantina şartının hafifletilerek 5 güne indirildiği ifade edildi.
Kısıtlamalarda hafifletme kararının 1 Aralık Çarşamba günü sabahında yürürlüğe gireceği belirtildi.
Açıklamada söz konusu ülkelerden gelenlerin aşı durumlarına bakılmaksızın 5 günlük karantinayla krallık topraklarına girebileceği kaydedildi.
Suudi Arabistan makamları geçtiğimiz mayıs ayında Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ihtiyati tedbirlerin bir parçası olarak çeşitli Arap ülkeleri ve yabancı ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlamaları getirmişti.