Suudi Arabistan'dan 7 ülkeye seyahat kısıtlaması

AA 26 Kasım 2021 Cuma 23:29 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 23:29

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı sebebiyle 7 Afrika ülkesine gidiş gelişleri askıya aldı.

Karara göre, Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Lesoto ve Eswatini ülkelerine ve bu ülkelerden Suudi Arabistan'a uçuşlar yasaklandı.

FAS DA 7 AFRİKA ÜLKESİNDEN GİRİŞLERE YASAK GETİRDİ

Fas Bakanlıklararası Koordinasyon Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle Güney Afrika başta olmak üzere 7 Afrika ülkesinden gelenlerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

MISIR ÜLKEYE GİRİŞTE KARANTİNA HAZIRLIKLARINI ARTTIRDI

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, koronavirüsün mutasyona uğramış versiyonu ile mücadele için tüm hava, kara ve deniz girişlerinde karantina hazırlıklarının genişletildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkeye girişlerdeki önlemlerin, gelen kişilerin virüs taşımadığının doğrulanması seviyesine yükseltildiği aktarıldı.

YENİ VARYANT

Henüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.