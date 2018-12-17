Suudi Arabistan'dan ABD blöfü

ABD'ye haraç öder gibi para ödeyen Suudi Arabistan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takipçisi olduğu Kaşıkçı cinayetinde ABD'li senatötleri ikna edemedi. Senato Kaşıkçı'nın katilinin Prens Selman olduğu konusunda mutabık kaldı.

ABD'nin bölgede maşalığına soyunan Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti hakkında ABD Senatosu'nun verdiği karar tasarısından sonra "orta yollu" bir yazılı açıklama ile ABD'yi eleştirdi. Suudi yönetiminin yaptığı açıklamada ABD'ye "'Dost ülke ABD', 'İran'a karşo ABD'nin yanındayız', 'ABD ile çalışmakta istekliyiz'" sözleri dikkat çekti. Suudilerin açıklamalarında ikili ilişkilerin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, ABD Senatosu'nun yakın zamanda ortaya koyduğu, asılsız, gerçek dışı iddialara dayanan, Riyad'ın iç işlerine ölçüsüz bir müdahaleye varan ve Suudi Arabistan Krallığı'nın bölgesel, uluslararası rolüne zarar veren tutumunu reddetmektedir." ifadelerine yer verildi.

Riyad'ın "ABD ile çalışma konusunda istekli" olduğuna işaret edilen açıklamada, "dost bir ülkenin yasama organından gelen karar karşısında endişe duyulduğu" aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın "iç işlerine müdahaleyi, yönetimini, kralını ve veliaht prensini töhmet altında bırakacak ve küçük düşürecek her türlü suçlamayı reddettiği" kaydedildi.

Riyad'ın, "bölgeyi vekilleri aracılığıyla istikrarsızlaştıran İran'ın şer aktiviteleri karşısında Washington'ın yanında yer aldığına" dikkat çekilen açıklamada, Kaşıkçı cinayetinin "adli boyutun dışında bir noktaya getirilmesi girişiminin kabul edilmeyeceği" vurgulandı.

ABD Senatosu, Veliaht Prensi sorumlu tuttu

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Veliaht Prens bin Selman'ı sorumlu tutan ortak karar tasarısı, ABD Senatosu'nda geçen hafta kabul edilmişti.

Tasarıda, Senato'nun Kaşıkçı cinayetinin talimatının Veliaht Prens tarafından verildiğine inandığı belirtilirken, Riyad yönetimine "Kaşıkçı cinayetine dahli bulunan herkesten hesap sorması" çağrısı yapılmıştı.