Suudi Arabistan'dan Arap ve İslam ülkelerine 'Gazze ve Lübnan' talebi! Zirve tarihi verildi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 Kasım'da düzenlenmesi planlanan zirvenin Kral Selman bin Abdülaziz'in emirleri doğrultusunda organize edileceği belirtildi.

Zirvenin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Arap ve İslam ülkeleriyle yaptığı işbirliği çabaları çerçevesinde düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, Arap ve İslam ülkelerine İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve mevcut durumu görüşmek üzere 11 Kasım'da düzenlenecek zirveye katılım çağrısında bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 61 Filistinli öldü, 101 bin 223 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.