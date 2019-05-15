Suudi Arabistan'dan BMGK'ya İran mektubu

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Suudi Arabistan BM Daimi Temsilcisi Abdullah bin Yahya el-Muallimi tarafından BMGK'ya sunulan mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Salı günü ülkenin petrol tesislerine düzenlenen saldırılardan İran ve onun desteklediği Husi milisler sorumludur."

Aynı zamanda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BMGK ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e BAE kara suları yakınlarında 4 gemiyi hedef alan saldırı ve sabotaja ilişkin ortak mektup gönderdi.

Husilere bağlı El-Mesire kanalında, Suudi Arabistan'da önemli noktalara 7 hava saldırısı düzenlendiği iddia edilmişti.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar Bakanı Halid el-Falih, dün yaptığı açıklamada, doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Falih, pazar akşamı da BAE kara suları yakınlarında iki Suudi Arabistan petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini açıklamıştı. BAE de aynı bölgede farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin sabotaja uğradığını bildirmişti.