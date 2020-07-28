İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2020 Salı / 7 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9382
  • EURO
    8,1257
  • ALTIN
    430.2
  • BIST100
    1179.85
Dünya

Suudi Arabistan'dan Cezayir'e ziyaret

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sürpriz olarak yorumlandı.

AA28 Temmuz 2020 Salı 14:46 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 14:46
ABONE OL

Bin Ferhan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, resmi ziyaretine Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile görüşerek başladığını belirtti.

Suudi Bakan ayrıca Bukadum'la başkent Cezayir'deki görüşmelerinden bir fotoğraf da paylaştı.

Bin Ferhan, ziyaretin detaylarına ve süresine ilişkin ise bilgi vermedi.

İlki şubat ayında olmak üzere bu yıl ikinci kez Cezayir'i ziyaret eden Bin Ferhan'ın bu ülkeden önceki durağı Mısır'dı.

Bin Ferhan Kahire ziyaretinde, Mısırlı yetkililerle Libya'daki gelişmeleri ele almıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Libya'da çözüme ilişkin bir girişimi sunma aşamasında olduğunu, Birleşmiş Milletler ile koordineli yürütülecek girişimin Tunus-Cezayir çözümü olabileceğini söylemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.