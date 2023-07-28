İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2023 Cuma / 11 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9542
  • EURO
    29,5381
  • ALTIN
    1688.26
  • BIST100
    6976.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan'dan Danimarka'ya protesto notası
Dünya

Suudi Arabistan'dan Danimarka'ya protesto notası

Suudi Arabistan, Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması nedeniyle Danimarka'nın Riyad Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 10:54 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Danimarka'ya protesto notası
ABONE OL

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'da radikal bir grubun Kur'an-ı Kerim yakma, İslam dini ve Müslümanlar aleyhinde ırkçı sloganlar atma şeklindeki eylemlerinin daha önce de kınandığı belirtildi.

Söz konusu eylemler üzerine Danimarka'nın Riyad Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto notası verildiği aktarılan açıklamada, Danimarka'dan uluslararası norm ve yasalara, dini öğretilere uymayan bu tür utanç verici eylemlerin önüne geçilmesinin istendiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Suudi Arabistan, dinler arasında nefreti yayan bu eylemleri kesin bir dille reddediyor." ifadeleri kullanıldı.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.