İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4244
  • EURO
    49,3696
  • ALTIN
    5780.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan'dan Filistin yönetimine mali destek kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan Filistin yönetimine mali destek kararı

Suudi Arabistan'ın, Filistin yönetimine 90 milyon dolar tutarında mali destek sağladığı belirtildi.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Filistin yönetimine mali destek kararı
ABONE OL

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Estephan Anton Selame, Suudi Arabistan'ın Filistin yönetimine sağladığı 90 milyon dolarlık hibenin bir kısmının teslim alındığını açıkladı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde düzenlenen teslim töreninin, Selame'nin yanı sıra Suudi Arabistan'ın Amman Büyükelçisi Mansur bin Halid bin Ferhan'ın katılımıyla gerçekleştiği bildirildi.

Selame, "Bu katkı, özellikle İsrail'in son dönemdeki uygulamaları nedeniyle Filistin'in derinleşen mali krizinin hafifletilmesi açısından büyük önem taşıyor." derken, Suudi Arabistan'a Filistin halkına desteği için teşekkür etti.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın desteğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle 2019'dan bu yana mali kriz içerisinde bulunanan Filistin yönetimi, 2021 yılının kasım ayından bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını eksik ödemek zorunda kalmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çöp kamyonu binaya girdi: 3 yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.