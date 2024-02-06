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Dünya

Suudi Arabistan'dan Gazze'ye 10 milyon dolarlık yardım

Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından etkilenenlere yönelik sağlık müdahalesini desteklemek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile 10 milyon dolar değerinde ortak işbirliği anlaşması imzaladı.

AA6 Şubat 2024 Salı 20:13 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Gazze'ye 10 milyon dolarlık yardım
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Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılardan etkilenenlere yönelik sağlık müdahalesini desteklemek amacıyla DSÖ ile söz konusu anlaşmanın imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın amacının, Gazze Şeridi'nde saldırılardan etkilenenlere tıbbi malzeme ve lojistik desteğin kapsamını genişleterek acil durumlara yönelik sağlık müdahalesine destek sağlamak olduğu ifade edildi.

Anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 40 tıbbi tesise ilaç ve temel tıbbi malzeme sağlanacağı, temel tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt tedarikindeki eksikliklerin giderileceği ve sağlık tesislerinin çalışmalarının destekleneceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca acil sağlık müdahalesi sağlamak ve gerekli sağlık hizmetine erişim eksikliğinden kaynaklanan kritik vakaları ve ölümleri azaltmak için Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerinin imkanlarının da güçlendirileceği ve destekleneceği ve bundan 456 bin kişinin faydalanacağı kaydedildi.

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