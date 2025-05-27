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Dünya

Suudi Arabistan'dan Hac açıklaması

Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadetini aksatacak herhangi bir ihlale müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.

AA27 Mayıs 2025 Salı 07:18 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Hac açıklaması
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Suudi Arabistan basınında çıkan habere göre, Enformasyon Bakanı Selman ed-Duseri, Sağlık Bakanı Fehd el-Celacil, Hac Bakanı Tevfik er-Rebia ve Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, bu yılki hac mevsimine yönelik hazırlıkları duyurmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Duseri, hacıların ibadetlerini yerine getirmelerini etkileyecek hiçbir ihlale izin vermeyeceklerini ve bu amaçla "olumsuz ve bireysel eylemlere" karşı 50'den fazla dilde medya kampanyaları başlattıklarını ifade etti.

Duseri, hacıların aileleriyle iletişim kurabilmesi için 10 binden fazla ücretsiz Wi-Fi noktası kurulduğunu ve kalabalıkları yönetmek ve hacıların sorunsuz bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmesi için yapay zekadan yararlanıldığını dile getirdi ancak detay vermedi.

Sağlık Bakanı Celacil ise şu ana kadar hacılar arasında salgın hastalık vakasına rastlanmadığına işaret etti.

Celacil, hac ibadeti sırasında acil durumlar için 11 hava tahliye uçağı ve 900 ambulansın görevlendirileceğini ayrıca 71 ilk yardım noktasının kurulacağını kaydetti.

Hac Bakanı Rebia de şu ana kadar 1 milyonun üzerinde hacı adayı kabul ettiklerini açıkladı.

Rebia, hacıların güvenli ve rahat bir ortamda karşılanmasını sağlamak için bu yılki hazırlıklarının erken başladığını kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Casir ise hacılara hizmet için ulaştırma ve lojistik alanında 45 binden fazla personelin görevli olduğunu, dronlarla da hacıların hareketlerinin ve yolların incelendiğini aktardı.

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