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Dünya

Suudi Arabistan'dan hava trafiğini üç katına çıkaracak havacılık stratejisi

Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar hava trafiğini üç katına çıkarmayı hedefleyen Ulusal Havacılık Stratejisi başlattığını duyurdu.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 15:19 - Güncelleme:
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Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, başkent Riyad'da düzenlenen ve 60 ülkeden 2 bin kişinin katıldığı Havacılığın Geleceği Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

Ülkesinin, piyasayı yabancı yatırıma açma yoluyla, gelecek 10 yılda Orta Doğu'da havacılık alanında ana merkez ve tercih edilen bir seçenek haline dönüşeceğini ifade eden Casir, bu hedefin, kamu ve özel sektörlerden yaklaşık 100 milyar dolar yatırım çekme yöntemiyle gerçekleşeceğini kaydetti.

Casir, Ulusal Havacılık Stratejisi ile 2030 yılına kadar hava trafiğini üç katına çıkarmayı ve gidiş-dönüş doğrudan varış noktalarını 250'ye yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı.

Üç gün süreceği bildirilen konferansta, 50'nin üzerinde milyarlık anlaşma ve mutabakat zabıtlarının imzalanacağı ifade ediliyor.

Suudi Arabistan'ın ulaşım ve lojistik hizmetleri stratejisinin, 100 milyar dolar değerinde yatırım fırsatları sağlama ve ülkeyi 2030 yılına kadar 330 milyon yolcu çeken küresel bir havacılık merkezine dönüştürme hedefleri bulunduğu belirtiliyor.

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