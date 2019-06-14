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Suudi Arabistan'dan havalimanı saldırısıyla ilgili ''acil tedbir''açıklaması

Suudi Arabistan yönetimi, ülkenin güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlenen saldırıyla ilgili, caydırıcılık oluşturması için acil tedbirler alınacağını duyurdu.

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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdullah bin Yahya el-Muallimi, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) mektup gönderdi.

Muallimi mektubunda, "ülkesinin ve Yemen'deki Arap koalisyonunun, İran destekli Husilerin Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıyla ilgili, caydırıcılık oluşturması için acil tedbirler alacağını" ifade etti.

Ülkesinin saldırıda kullanılan füzelerin türünün belirlenmesi için çalıştığını kaydeden Muallimi, bu füzelerin, Husilerin yeni ve gelişmiş silahlara sahip olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

Muallimi, söz konusu mektubun bir nüshasının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de gönderileceğini belirtti.

Riyad yönetimi, önceki gün ülkenin güneyinde yer alan Asir bölgesindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Husiler de Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na "cruise" (seyir) füzesi attıklarını duyurmuştu.

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