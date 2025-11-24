İSTANBUL 18°C / 9°C
Dünya

Suudi Arabistan'dan hibe edilen 1 milyon varil ham petrol yüklü tanker Suriye'ye ulaştı

Suudi Arabistan'dan Suriye'ye sağlanan enerji desteği kapsamında, hibe edilen bir milyon varil ham petrol yüklü tankerin Suriye'ye ulaştığı bildirildi.

AA24 Kasım 2025 Pazartesi 10:42 - Güncelleme:
Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan tarafından gönderilen bir milyon varillik hibe Suriye'ye ulaştı. Bu, ikinci ve son hibeydi. Şu ana kadar toplam 1 milyon 650 bin varil ulaştı." bilgisini paylaştı.

Beşir, "Bu cömert yardımı sağlayan Suudi Arabistan'a, yetkililerine, hükümetine ve halkına en içten teşekkür ediyorum. Yardım, iki kardeş ülke arasındaki derin kardeşlik bağlarını yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Suriye'ye sağladığı hibe kapsamında 17 Kasım tarihinde 650 bin varillik petrolü Banyas ilçesindeki rafineriye ulaştırmıştı.

