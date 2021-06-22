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Dünya

Suudi Arabistan'dan İran çağrısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın nükleer tesislerinin hızlı ve ayrıntılı denetimi için mekanizmalar kurulması çağrısı yaptı.

AA22 Haziran 2021 Salı 12:27 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 12:27
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirdiği görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, İran'ın tüm nükleer tesislerinin hızlı ve kapsamlı denetimi için gerekli mekanizmaların uygulanmasının önemini vurgulayan Bin Ferhan, "İran'ın bölgenin ve dünyanın güvenlik ve istikrarını bozan uluslararası hukuk ihlalleri ve politikalarının durdurulması gerektiğini" dile getirdi.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6'ncı oturumunun 20 Haziran'da sona erdiği açıklanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de dün yaptığı açıklamada, Viyana'daki nükleer müzakerelerde tüm konularla ilgili net bir metne ulaştıklarını ve anlaşmanın yakın olduğunu belirtmişti.

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