10 Eylül 2025 Çarşamba
Dünya

Suudi Arabistan'dan İsrail çağrısı: Harekete geçilmeli

Soykırımcı İsrail'in Katar'a yönelik saldırısına tepkiler sürerken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Tel Aviv'e karşı 'Arap, İslam (ülkeleri) ve uluslararası düzeyde harekete geçilmesi' çağrısında bulundu.

10 Eylül 2025 Çarşamba 21:37
Suudi Arabistan'dan İsrail çağrısı: Harekete geçilmeli
Bin Selman, Suudi Arabistan Şura Meclisine hitaben yaptığı konuşmada, "İşgalci İsrail'in bölgedeki saldırılarını reddediyor ve kınıyoruz. Bunların sonuncusu, Katar devletine yönelik barbarca saldırıdır. Bu saldırı, Arap, İslam (ülkeleri) ve uluslararası düzeyde harekete geçilmesini gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "İşgal yönetimini durdurmak ve bölgenin güvenliğini ve istikrarını sarsan suç teşkil eden uygulamalarına karşı onu caydırmak için uluslararası önlemler alınmalıdır. Katar devletinin alacağı her türlü kararda yanlarında olacağız ve bunun için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." dedi.

"TUTUMUMUZ NETTİR"

Gazze'deki Filistin halkına yönelik "barbarca saldırıların ve aç bırakma ile zorla göç ettirme suçlarının" sürmesini kınadıklarını belirten Bin Selman, şunları kaydetti:

"Gazze toprakları Filistin toprağıdır ve halkının hakkı sabittir; hiçbir saldırı bu hakkı ellerinden alamaz, hiçbir tehdit bunu geçersiz kılamaz. Tutumumuz nettir: Hakkı korumak ve ihlallerini önlemek için kararlı şekilde çalışmak."

"Suudi Arabistan'ın 2002 yılında başlattığı ve iki devletli çözüm perspektifiyle uluslararası alanda hayata geçirdiği Arap Barış Girişiminin, bugün Filistin Devleti'ni kurma yolunda eşsiz bir yol sunacağını" söyleyen Bin Selman, "Suudi Arabistan'ın yoğun çabalarının, Filistin'i tanıyan devlet sayısının artmasını sağladığını" aktardı.

Bin Selman, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen konferansta sağlanan benzersiz desteğin de Arap Barış Girişiminin uygulanması için uluslararası uzlaşıyı güçlendirdiğini kaydetti.

İsrail ordusu, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

