İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2024 Salı / 18 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1325
  • EURO
    33,8339
  • ALTIN
    2033.17
  • BIST100
    9334.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan'dan İsrail'e yalanlama! Görüşme iddiaları reddedildi
Dünya

Suudi Arabistan'dan İsrail'e yalanlama! Görüşme iddiaları reddedildi

Suudi Arabistan'dan, İsrail Ekonomi Bakanı'nın Suudi Ticaret Bakanı ile BAE'de görüştüğü iddiasına yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, yayılan videonun Nijerya Ticaret Bakanı ile durulduğu sırada çekildiği belirtildi.

AA27 Şubat 2024 Salı 02:36 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan İsrail'e yalanlama! Görüşme iddiaları reddedildi
ABONE OL
Suudi Arabistan, sosyal medya platformlarında Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi'nin, İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barakat ile görüştüğü yönündeki iddiaları reddetti.

İki bakanın görüştüğü iddialarını yalanlayan Suudi yetkili, videonun, Kasabi'nin, Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütünün bakanlar konferansının açılışı öncesinde Nijerya Ticaret Bakanı ile durduğu sırada çekildiğini söyledi.

FİLİSTİN DİRENİŞİ VURGULANDI

Suudi yetkili, önceden kim olduğu bilinmeyen bir kişinin selam vermek için Bakan Kasabi'ye yaklaştığını ve daha sonra kendisini İsrail Ekonomi Bakanı olarak tanıttığını ifade etti.

Yetkili, Suudi Arabistan'ın Filistin davasına yönelik kararlı tutum sergilediğini ve Filistin halkının İsrail saldırılarına karşı direnişini desteklediğini vurguladı.

İSRAİL'DEN "TARİH YAZABİLİRİZ" VURGUSU

İsrail Ekonomi Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Bakan Nir Barakat'ın Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütünün bakanlar konferansı sırasında ayaküstü bir araya geldiği bildirilmişti.

Açıklamada, Barakat'ın Kasabi'ye "İsrail barış isteyen ülkelerle barış istiyor ve birlikte tarih yazabiliriz." dediği aktarılmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN NORMALLEŞME İÇİN "BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ" ŞARTI

İsrail basını da iki bakanın el sıkıştığını ve birbirlerine kartvizitlerini verdiklerini yazmıştı.

Suudi Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Riyad yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devleti kurulmadan ve İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden çekilmeden İsrail ile normalleşmenin mümkün olmayacağını belirtmişti.

  • Suudi Arabistan Bakanı
  • İsrail Ekonomi Bakanı
  • Görüşme İddiası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.