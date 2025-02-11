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Dünya

Suudi Arabistan'dan İsrail'in aşırılık yanlısı açıklamalarına tepki

Suudi Arabistan, İsrail'in Filistin halkının topraklarından sürülmesine ilişkin aşırılık yanlısı açıklamalarını reddederek, iki devletli çözüm yoluyla barış içinde bir arada yaşama ilkesinin kabul edilmesi dışında bölgede kalıcı barışın sağlanamayacağını belirtti.

AA11 Şubat 2025 Salı 23:52 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan İsrail'in aşırılık yanlısı açıklamalarına tepki
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman başkanlığında yapılan kabine toplantısında bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığını bildirdi.

Filistin meselesinin Suudi Arabistan için merkezi öneme sahip olduğuna işaret edilen toplantıda, "kardeş Filistin halkının topraklarından sürülmesiyle ilgili İsrail tarafından yapılan aşırılık yanlısı açıklamalar kategorik olarak" reddedildi.

Toplantıda, "iki devletli çözüm yoluyla barış içinde bir arada yaşama ilkesinin kabul edilmesi dışında kalıcı barışın sağlanamayacağına" vurgu yapıldı.

SOYKIRIMCI NETANYAHU RİYAD'I HEDEF ALMIŞTI

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Netanyahu'nun açıklamalarına sert tepki gösterilmişti.

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