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Dünya

Suudi Arabistan'dan ''izinsiz hac'' tespiti! 75 bin kişi geri gönderildi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 'izinsiz hacca' karşı yürütülen kontroller kapsamında, 75 binden fazla kişinin hac yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle geri gönderildiğini açıkladı.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 06:57 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan ''izinsiz hac'' tespiti! 75 bin kişi geri gönderildi
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürü Korgeneral Muhammed el-Bassami, Mekke'de basın toplantısı düzenledi.

Oturumu olan ancak hac belgesi bulunmayan yaklaşık 270 bin kişinin Mekke-i Mükerreme'ye alınmadığını bildiren Bassami, 75 bin 943 kişinin de hac yönetmeliklerini ihlal ettiği için geri gönderildiğini kaydetti.

Bassami, ayrıca 252 sahte hac organizasyonu, 1239 yasa dışı taşıyıcı ve 109 binden fazla izinsiz araç tespit ettiklerini belirtti.

- SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yetkililer, bu yılki hac döneminde güvenliği sağlamak için insansız hava araçları, yapay zeka destekli analiz sistemleri ve gözetleme kameraları dahil ileri teknoloji sistemlerinin devreye alındığını duyurdu.

Devlet Güvenliği Başkanlığına bağlı Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Muhammed el-Umri, bu yıl kutsal bölgelere izinsiz girişleri önlemek ve kalabalık yönetimini güvenli şekilde sağlamak için sahada detaylı planların uygulandığını ifade etti.

Sivil Savunma Genel Müdürü Tümgeneral Hamud el-Ferc, bu yıl ilk kez yangın söndürme ve kurtarma görevlerinde "Sakr (Şahin)" adlı özel dronların kullanılacağını bildirdi.

-1,5 MİLYONA YAKIN HACI ADAYI GELDİ

Pasaport Dairesi Genel Müdürü Tümgeneral Salih el-Murabba ise 2025 yılı hac mevsimi öncesinde, şu ana kadar yurt dışından gelen hacı adaylarının sayısının 1 milyon 475 bini aştığını açıkladı.

Suudi Arabistan, ayrıca Kral Selman'ın özel konuk programı kapsamında Filistinli şehit yakınları, esir ve yaralıların da aralarında bulunduğu 500 kişilik ilk hacı kafilesini Batı Şeria'dan kabul etti. Toplamda 1000 Filistinli hacı adayı, program kapsamında ağırlanacak.

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