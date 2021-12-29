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Dünya

Suudi Arabistan'dan Kabe ve Mescid-i Nebevi'ye yönelik yeni karar

Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de yarından itibaren sosyal mesafenin yeniden uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 21:48 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 21:48
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Kovid-19 vakalarında görülen artış üzerine kutsal mekanlarda yeniden kısıtlamalar getirildi.

Karar gereği yarından itibaren Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe uygulanacak.

Suudi Arabistan, 15 Ekim'de Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletme çerçevesinde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadar 8 bin 874 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 554 bin 665'e ulaştı.

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