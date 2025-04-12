Suudi Arabistan'dan ''kaçak hac'' önlemi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hac vizesi sahipleri hariç her türlü vize sahiplerinin 1 Zilkade 1446 (29 Nisan 2025) tarihinden itibaren Mekke kentine giriş ve çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, umre ibadeti yapacakların Suudi Arabistan'a girişleri için son tarihin 13 Nisan, çıkışlar için ise son günün 29 Nisan olacağı belirtildi.



Umre vizesi verilmesi işleminin 10 Haziran'a kadar durdurulacağı belirtilen açıklamada, "Kutsal başkente (Mekke) girebilmek için çalışma izni, Kutsal Başkent İdaresi tarafından verilmiş oturma izni veya geçerli bir hac vizesi olması gerekir." denildi.



Suudi Arabistan, 2024 hac sezonu boyunca çok sayıda insanın izin almadan ibadetlerini yerine getirmek için Mekke'ye gizlice girmesi nedeniyle altyapı ve sağlık hizmetleri üzerindeki baskı artınca "kaçak hac" ziyaretlerini engellemeye yönelik tedbirler almaya başlamıştı.