İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2022 Pazartesi / 4 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9476
  • EURO
    18,4094
  • ALTIN
    1022.07
  • BIST100
    2645.16
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan'dan kapatılan Türk okullarıyla ilgili karar!
Dünya

Suudi Arabistan'dan kapatılan Türk okullarıyla ilgili karar!

Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet yürüten Türk okulları yeniden hizmet vermeye başlayacak.

AA1 Ağustos 2022 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okullarının, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, Türk hükümetinin diplomatik temasları ve MEB'in girişimleri ile Suudi Arabistan'da bakanlığa bağlı faaliyet yürüten okullar yeniden hizmete açılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı "Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi" kapsamındaki temasları çerçevesinde Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Hamad Al Shaikh ile yaptığı ikili görüşmede, okulların durumu da gündeme geldi.

İki ülke makamlarının temasları sonucunda yeniden açılma kararı alınan okullara yönelik öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalar kısa zamanda başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.