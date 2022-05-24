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Dünya

Suudi Arabistan'dan şaşırtan seyahat yasağı kararı: Listede Türkiye de var

Suudi Arabistan, Türkiye dahil 16 ülkeye Kovid-19 nedeniyle seyahat yasağı getirdi.

AA24 Mayıs 2022 Salı 12:24 - Güncelleme:
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Suudi Arabistan, Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Pasaportlar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Hindistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela'ya seyahat yasağı getirildi.

Açıklamada, ülke dışına çıkacak Suudi Arabistan vatandaşlarının Kovid-19'a karşı üç doz aşı yaptırmış olması veya ikinci doz aşılarının üzerinden üç ay geçmemiş olması gerektiği belirtildi.

Tedavi amacıyla yurt dışına çıkış izni alanların seyahat yasağından muaf olduğu kaydedildi.

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