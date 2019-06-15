27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'ye iftira attı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, Kaşıkçı cinayetine ilişkin akıl almaz açıklamada bulundu. Cubeyr 'Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu konusunda Türkiye’den bilgi istedik ancak halen bir cevap alamadık' sözleriyle Kaşıkçı cinayetinde her türlü şeffaflığı gösteren Türkiye'ye iftirada bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CNN International’a konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, ABD Kongresinin, Kaşıkçı cinayetini şeffaf olarak soruşturmaması sebebiyle Suudi Arabistan’a silah satışını durdurma çalışmaları konusunda sorulan bir soru üzerine, ülkesinin ABD Kongresini ikna etmeye çalıştığını, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluların yargılanmasına bu sene başlandığını söyledi.
 
Cubeyr, ABD istihbaratının cinayet emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiği iddiasıyla ilgili olarak, “Bu çok saçma. Kaşıkçı’nın öldürülme konusunda herhangi bir yetki verilmesi söz konusu değil. Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardındaki sebebin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu bir hataydı. Böyle bir şeyin tekrar olmaması için kesin tedbirler aldık” dedi.

Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin yargılanmasında, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğunu söyledi.

Adil Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığı ve Cemal Kaşıkçı'yı öldürmek üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna bir ekibin gönderildiğinin bilindiğini, öldürme emrini kimin verdiğinin sorulması üzerine, soruşturmalardan böyle bir sonuç çıkarılmadığını, soruşturmanın ve yargılamanın halen devam ettiğini söyledi.
 
Sunucunun, Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğunu sorması üzerine, Adil Cubeyr, bu konuda Türkiye’den bilgi istediklerini ve halen bir cevap alamadıklarını söyledi.
 
Sunucunun Kongre’nin Suudi Arabistan’a silah satışını durdurmak için çalıştığını, Başkan Trump’ın acil durum ilanıyla Suudi Arabistan’a silah satışını sağladığını belirtmesi üzerine Adil Cubeyr, “ABD’nin Suudi Arabistan’a silah göndermesi ikimizin ortak düşmanına karşı savaş vermek için gerekli. Yemen’de İran etkisi altında bir yönetim kurulmasına karış mücadele ediyoruz. Eğer ABD Suudi Arabistan’a silah vermezse, çıkarlarını korumak için bölgeye daha çok güç göndermek zorunda kalacak. Uçak gemilerini körfeze gönderdi” dedi.
 
CIA, Kaşıkçı’nın öldürülme emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın verdiği değerlendirmesinde bulunup bu konuda ABD Kongresine rapor sunmuştu. ABD Senatörleri de Kaşıkçı’nın öldürülme emrini Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın verdiğine inanıyor.
 
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi New York’ta bir forumda yaptığı konuşmada Temsilciler Meclisinin ABD’nin Suudi Arabistan’a silah satışını engellemek için bir oylama yapacağını belirterek, "Suudi Arabistan’a silah satış yetkisini almak için bir oylama yapılacak. Bunun için savaşacağız ve bununla savaşmak için iki partiden de destek alacağız" dedi.

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

Bakanlık: AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiriyi reddediyoruz

Bakanlık: AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiriyi reddediyoruz

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyordu, yoğun bakımda hayatını kaybetti

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyordu, yoğun bakımda hayatını kaybetti

YKS çıkışı hayatının şokunu yaşadı

YKS çıkışı hayatının şokunu yaşadı

İmar planları iptal edildi, şehirde tüm inşaatlar durdu

İmar planları iptal edildi, şehirde tüm inşaatlar durdu

Gri listedeki DHKP/C'li terörist sığınaktan çıktı

Gri listedeki DHKP/C'li terörist sığınaktan çıktı

Dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi

Dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

40 etkileyici tasarım harikası

40 etkileyici tasarım harikası

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hastalığı sayesinde oyuncu oldu

Hastalığı sayesinde oyuncu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA