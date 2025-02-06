Suudi Arabistan'dan Suriye kararı! Proje başlatıldı

"El-Emel" isimli proje, sivil toplum kuruluşu El-Emin İnsani Destek Organizasyonuyla koordineli şekilde Suriye'deki sağlık sektörünü desteklemeyi ve gönüllü sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre, gönüllü projede yer alan Kral Selman İnsani Yardım Merkezi doktorları, Şam'daki Ulusal Üniversite Hastanesi'nde ortopedi ameliyatları yapmaya başladı.

Ortopedi cerrahisinde uzman doktorların "El-Emel" projesi kapsamında 10 gün içerisinde 50 ameliyat gerçekleştirmesi planlanıyor.

Ameliyatlar, aynı zamanda deneyim alışverişinde bulunmak için hastaneden uzman hekimler ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşiyor.

Ayrıca proje kapsamında, Şam'daki Biruni Hastanesi'nde 3 ay boyunca tümörlü vakalara cerrahi müdahale yapılması ve yaklaşık 50 çocuğa tedavi hizmeti, kemoterapi verilmesi planlanıyor.

Suudi sağlık ekibi, Şam'daki Mouwasat Hastanesi'nde işitme kaybı olan çocukları kapsayan 15 koklear implant operasyonu gerçekleştirdi.

Mouwasat Hastanesi ise Suudi sağlık ekibinin, 10 gün içerisinde 3 ile 5 yaşındaki çocuklar için 31 koklear implant operasyonu gerçekleştireceğini açıkladı.



Hastane, Şam'da türünün ilk örneği olan bu operasyonun her birinin maliyetinin 12 ila 15 bin dolar olduğunu aktardı.

Suudi sağlık ekibi başkanı Ali Karni ise projenin 2025 yılının sonuna kadar devam edeceğini ve tıbbi hizmetlerin yanı sıra eğitim ve rehabilitasyonu da kapsadığını belirtti.

El-Emin Proje Müdürü Muaviye Harsuni de programın sağlığın yanı sıra ekonomi ve eğitim alanlarını güçlendirecek 104 proje sunacağını aktararak, en çok ihtiyaç duyulan alandan başlandığını belirtti.

Organizasyonun sağlık planlama müdürü Alaa Hatib, projenin amacının, Suriye halkının tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.