Suudi Arabistan'dan Suriye'deki anlaşmaya tam destek

Suudi Arabistan, Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Riyad'ın Suriye'de varılan ateşkes anlaşması ile YPG/SDG'nin devlet içindeki tüm sivil ve askeri kurumlara entegrasyonunu memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.



Anlaşmanın güvenlik ve istikrarın güçlenmesi, devlet kurumlarının inşasına katkı sağlaması, Suriye halkının kalkınma ve refah taleplerini karşılaması temennisinde bulunuldu.

Riyad, Suriye hükümetinin sivil barışın teşviki, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabaları konusundaki çabalarını desteklediğini yineledi.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında dün örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalanmıştı.