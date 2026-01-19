İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2755
  • EURO
    50,3438
  • ALTIN
    6492.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suudi Arabistan'dan Suriye'deki anlaşmaya tam destek
Dünya

Suudi Arabistan'dan Suriye'deki anlaşmaya tam destek

Suudi Arabistan, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Suriye'deki anlaşmaya tam destek
ABONE OL

Suudi Arabistan, Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Riyad'ın Suriye'de varılan ateşkes anlaşması ile YPG/SDG'nin devlet içindeki tüm sivil ve askeri kurumlara entegrasyonunu memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Anlaşmanın güvenlik ve istikrarın güçlenmesi, devlet kurumlarının inşasına katkı sağlaması, Suriye halkının kalkınma ve refah taleplerini karşılaması temennisinde bulunuldu.

Riyad, Suriye hükümetinin sivil barışın teşviki, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabaları konusundaki çabalarını desteklediğini yineledi.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında dün örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.